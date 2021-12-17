Дмитрий Вяткин: «Новый закон вводит четкие нормы ответственности для чиновников»

Депутат Госдумы о том, какие преимущества получат регионы от нововведения

Накануне в России запустили реформу организации региональной власти. 14 декабря 2021 года Госдума в третьем чтении приняла новый закон о публичной власти в субъектах РФ. Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления…» — это следующий этап данной реформы. Мнением по поводу нововведений, которые предлагает документ, с ИА «Первое областное» поделился депутат Госдумы, председатель Экспертного совета по законотворческой деятельности партии «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

— Новый закон вытекает из положения обновленной Конституции, в которой появилась норма о том, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти. От себя добавлю: систему публичной власти… которая должна работать как единый механизм. И работать она должна не сама на себя, а ради людей и достижения тех целей, которые поставлены на общенациональном уровне. В первую очередь это национальные проекты, которые сейчас реализуются по указам президента.

Многие регионы уже пошли по пути объединения муниципалитетов районов в городские или муниципальные округа. В Челябинской области этот процесс тоже запущен в некоторых районах, например в Коркинском. Представим себе муниципальный организм — это система жизнеобеспечения, транспорта, инфраструктуры, — который существовал для единой административно-территориальной единицы и муниципального образования еще со времен советской власти. И вдруг они становятся районом: появляется четыре администрации, четыре совета депутатов.

При этом все тянут бразды правления в свою сторону, возникают конфликты, в том числе межличностные. Я уже не говорю о дополнительных расходах на содержание зданий, аппарата и так далее. Только из соображений сокращения финансовых расходов можно было бы оставить это все в едином муниципальном образовании. И в новом законе как раз речь и идет о возможности оптимизировать административные расходы в рамках единого муниципального образования.

До каких-то отдаленных поселений бывает, что руки не доходят у главы района или городского круга. А новый закон как раз вводит четкие нормы ответственности за достижение показателей эффективности, за выполнение поставленных общих задач, в том числе национальных проектов, в отношении всех должностных лиц местного самоуправления. Объединяются районы. И то, если захотят это сделать. Должно быть принято решение представительных органов местного самоуправления, и тогда район будет объединен в муниципальный округ. Если нет, то он, вероятно, развалится, не могу даже предположить, что его ждет.

Но на главе района и теперь уже окружных главе и депутатах, появление которых предполагает новый закон, будет прямая ответственность за выполнение задач, осуществление полномочий, которые есть. Будут введены довольно жесткие механизмы — когда можно будет отстранить главу от должности, например. Такие полномочия будут и у депутатов, и у главы субъекта. Нормы ответственности становятся единообразными для всей страны.

Перечень полномочий, который раньше назывался «Вопросы местного значения», четко устанавливается и прописывается новым документом. Нет разнобоя, как это есть сейчас, между различными уровнями местного самоуправления. Кто за что отвечает, не поймешь: то ли поселение, то ли районы внутри этих поселений?

Особенности организации местного самоуправления будут сохранены в отношении федеральных территорий, городов федерального значения, закрытых административно-территориальных образований и еще в ряде случаев. Законопроект под уже складывающиеся отношения в сфере местного самоуправления подводит серьезную базу. Все позитивные тенденции он подкрепляет жесткими нормативными законодательными требованиями.



Проработан в документе и вопрос финансов. В отдельных случаях прописывается возможность софинансирования, а также возможность участия муниципальных образований в осуществлении полномочий, которые им не переданы. Об этом было много споров, например, когда здравоохранение передавали на региональный уровень. Муниципалитет хотел бы помочь своим больницам и хотел бы иметь возможность получать средства, ведь люди за помощью шли в муниципалитет. Но такой возможности в действующем законе у муниципалов нет, а в новом — есть.

Новый законопроект — это не только про взаимоотношения властей разных уровней, но и про взаимоотношения «власть — жители». Все позитивные муниципальные практики, которые были проработаны в течение двух десятилетий и касаются организации территориального общественного самоуправления, инициативное бюджетирование в том числе, закреплены новым законом в четких формулировках.

Понятно, что впереди широкое обсуждение этого закона и ко второму чтению возможны какие-то поправки. Но в общем и целом я этот закон оцениваю позитивно. Он строится на трех принципах, на которых построен закон об организации публичной власти в субъектах РФ.

Первое — это четкое разграничение полномочий компетенции. Второе — единообразие требований к эффективности работы органов публичной власти. И третье — это единые нормы об ответственности, это самое главное. Новый закон позволяет оперативно реагировать в тех случаях, когда органы местного самоуправления или конкретные должностные лица не исполняют должным образом свои обязанности.