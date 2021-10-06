Дмитрий Вяткин назначен на должность первого замруководителя фракции «Единая Россия»

В Госдуме он будет курировать законотворческую работу и организационные вопросы

Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Дмитрия Вяткина, политика из Челябинской области, на должность первого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме во время заседания бюро высшего совета и и генерального совета партии. Как сообщили накануне вечером, 5 октября, в пресс-службе ЕР, Вяткин будет курировать законотворческую работу и организационные вопросы.

«Дмитрий Вяткин является профессиональным юристом, политиком, который прошел путь от депутата Законодательного собрания до депутата Госдумы», — охарактеризовал кандидата Дмитрий Медведев.

Вторым замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Медведев предложил Вячеслава Макарова, который ранее возглавлял Законодательное собрание в Санкт-Петербурге.

Участники заседания предложения поддержали.

Напомним, выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября.