Дмитрий Рогозин пообещал Алексею Текслеру развивать УКВЗ

Но на Южный Урал глава «Роскосмоса» прибыл для инспекции миасского ракетного центра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с руководителем Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе правительства региона, речь шла о развитии трех промышленных предприятий «Роскосмоса» на территории области и научном проекте Уральского научно-образовательного центра.



В состав Госкорпорации в Челябинской области входят Усть-Катавский вагоностроительный, Миасский и Златоустовский машиностроительные заводы. Алексей Текслер, обсуждая промышленные вопросы, сделал упор на УКВЗ.

«Мы активно меняем трамвайный парк в Челябинской области. На протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска приобрели у УКВЗ 64 вагона. А сейчас планируем в разы увеличить приобретение, причем не только одновагонных трамваев. В планах, учитывая развитие метротрама и договоренности с УКВЗ, сделать трехсекционные вагоны. Насколько я знаю, их вы планируете использовать и на космодромах. А это ставит задачу увеличения объемов производства, строительства новых производственных мощностей. Мы мониторим ситуацию, готовы оказать необходимые меры поддержки по проектам модернизации УКВЗ», — рассказал губернатор главе «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин выразил удовлетворение тем, что за три года УКВЗ, работающий на производстве и космической техники, и общественного транспорта, сумел выйти из кризиса и набрал заказов.

«И речь о заказах не только со стороны Челябинской области, но и со стороны других регионов. Меня радует, что за короткий период удалось воссоздать конструкторское бюро из молодых специалистов, которые ориентируются на лучшие решения в мире. Мы и дальше будем развивать это направление в рамках диверсификации», — пообещал Дмитрий Рогозин.

Второй темой встречи стал один из проектов Уральского НОЦ — многоразовая ракета-носитель, которая разрабатывается совместно ЮУрГУ и ГРЦ имени Макеева.

Алексей Текслер сообщил Рогозину, что для скорейшей реализации проекта область даже выделяет вузу региональные гранты. Как оказалось, в «Роскосмосе» тоже ждут южноуральское ноу-хау.

«Предложение было оценено нашими головными институтами — ЦНИИмашем и Центром Келдыша. Наши специалисты высоко оценили проделанную работу. Я обещаю, что возьму этот проект под личный контроль, чтобы он из научно-исследовательского перетек в опытно-производственную работу», — заявил Дмитрий Рогозин.

Как выяснилось, в Челябинскую область гендиректор «Роскосмоса» прибыл как раз для посещения миасского Государственного ракетного центра имени Макеева. ГРЦ — ведущий разработчик жидкостных и твердотопливных ракетных комплексов стратегического назначения.