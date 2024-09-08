Дмитрий Орлов: «В челябинской выборной кампании доминируют интересы жителей»

Политолог вышел на связь в Штабе общественной поддержки и оценил специфику региональных выборов в регионе

Челябинская область превратилась в регион, где электоральный процесс проходит спокойно, хотя раньше выборные кампании часто сопровождались скандалами. Специфику региональных выборов на Южном Урале сегодня оценил политолог Дмитрий Орлов, который вышел на связь в Штабе общественной поддержки.

«В челябинской политике было много грандов — крупных игроков со своими экономическими интересами. Раньше они зачастую определяли даже характер выборной кампании, некоторые из них прямо выдвигались на выборы или выдвигали близких к ним деятелей», — напомнил политолог.

Сегодня влияние таких «грандов», по его словам, существенно ослаблено.

«Губернаторская кампания и кампания по выборам в Челябинскую городскую думу стали кампаниями, в которых доминируют общественные интересы и интересы жителей, а не интересы крупных финансово-промышленных групп. Поэтому в регионе изменилась экологическая ситуация, укрепились уровень и качество жизни, поэтому более спокойным стало отношение к власти в целом», — отметил Дмитрий Орлов.

Он предположил, что позитивный тренд на изменение характера избирательных кампаний обусловлен в том числе изменением в лучшую сторону жизни граждан в регионе.

Орлов также подчеркнул, что дистанционное электронное голосование сильно меняет ситуацию, делает ее более спокойной, но не потому, что это инструмент в руках федеральной власти или системы избирательной комиссии. В современную эпоху выборы стали в том числе сервисом. И люди воспринимают электронное голосование именно так.

«Это удобство и делает выборы более спокойными, более сервисными», — сказал он.

Политолог также оценил логичность возвращенной системы прямых выборов в гордуму Челябинска:

«Та конфигурация городского парламента, которая создана по предложению городских и областных властей, то есть уход от муниципальной реформы 2014 года, прямо избираемая городская дума и прямые выборы, — это намного логичнее, чем многоступенчатая система, которая рождала и странную систему согласования интересов, неудачные и коррупционные решения», — сказал он.

Помимо этого, по оценке политолога, более сдержанной стала партийная повестка всех партий. Он отмечает «меньше агрессии, больше практических предложений конкретно на развитие регионов».