Дмитрий Медведев заявил, к чему приведет отказ стран Европы от российских нефти и газа

По мнению экс‑премьера, Европе угрожает «новая грязная энергетика»

Бывший премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев уверен, что отказ стран Европы от российских нефти и газа в пользу американских нанесет глобальный экологический ущерб окружающей среде. Свою точку зрения он пояснил в личном телеграм-канале.

По словам Дмитрия Медведева, добыча сланцевой нефти в США «наносит рекордный ущерб окружающей среде».

«Главным источником экологического вреда на этих производствах становятся (кроме загрязнения грунтовых питьевых вод и риска землетрясений) утечки метана на всех этапах добычи и транспортировки углеводородов», — отметил он.

Метан, подчеркнул экс-премьер, как парниковый газ в десятки раз опаснее углекислого, а его утечки провоцируют серьезные проблемы со здоровьем.

«Исследования показывают, что утечка в атмосферу всего лишь 2,3% добываемого метана сводит на нет все экологические преимущества такой добычи по сравнению с углем. А на сланцевых месторождениях уровень утечек, по разным данным, составляет от 1,5 до 9%», — написал Медведев.

Политик напомнил, что разработка сланцевых запасов в Европе была когда-то запрещена.

«Удивительно, как, ни секунды не думая, европейцы плюнули на все свои „незыблемые ценности“ последних десятилетий, все „глобальные вызовы и угрозы“. И устремились вперед к своему счастью — новой грязной энергетике», — подытожил он.