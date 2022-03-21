Дмитрий Медведев раскритиковал польскую «программу дерусификации экономики»

«Польская пропаганда – самый злобный, вульгарный и визгливый критик России», - заявляет зампредседателя СовБеза РФ

Дмитрий Медведев объясняет антироссийскую на протяжении многих лет политику польского правительства «фантомными болями» элит: по его версии, высокопоставленным полякам до сих пор обидно еще за провал оккупации Москвы в XVII веке. А сейчас «вассальным польским элитам гораздо важнее присягнуть на верность своему сюзерену — Америке, чем помочь собственным гражданам», считает экс-президент России.



Медведев в своем недавно созданном телеграм-канале напоминает, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий с руководителями кабминов Чехии и Словении недавно ездил в Киев и обещал главе Украины Владимиру Зеленскому дружбу и помощь.

«Врали, конечно. Вернувшись, Моравецкий торжественно объявил о разработке программы „дерусификации польской и европейской экономики“. Отважно уточнив, что „это, возможно, и будет дорого стоить“», — напоминает Медведев.

По мнению Медведева, Польша может уже не считаться с затратами: из-за собственной многолетней русофобии страна и так проиграла всё, что возможно.

«Когда речь заходит о России, Польша буквально корчится от „фантомных болей“. Ее элитам очень трудно смириться с тем, что Смутное время почти 400 лет назад закончилось изгнанием польских оккупантов из Кремля. Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков. Польская пропаганда — самый злобный, вульгарный и визгливый критик России», — заявил Дмитрий Медведев.

Он также отмечает, что в Польше уже давно мечтают забыть о Второй мировой войне, когда именно стремительное наступление советских войск не позволило фашистам взорвать Краков и уничтожить узников концлагерей Освенцим и Майданек.

«При этом в России антипольских настроений нет и не было. Социологи свидетельствуют: к этому народу граждане нашей страны относятся вполне дружелюбно. Невозможно забыть всплеск сочувствия и сострадания, который вызвала авиакатастрофа под Смоленском, когда погибла высокопоставленная делегация во главе с президентом. Люди несли цветы к посольству и в костелы, выражали соболезнования в прессе и соцсетях», — вспоминает Медведев о событиях 2010 года (в апреле 2010 года при посадке на аэродром Смоленск-Северский погиб действующий президент Польши Лех Качиньский, его супруга, еще 86 пассажиров и восемь членов экипажа. — Прим. ред.).

«Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие „Северному потоку — 2“ уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом „дерусификации“. Что от этого выиграют граждане? Абсолютно ничего», — делает вывод заместитель председателя российского Совбеза.