Дмитрий Медведев предложил национализировать имущество американских компаний

Зампред СовБеза России таким образом хочет ответить на новые санкции Запада

Руководитель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев выступил в соцсетях с речью по поводу последствий введения Западом новых антироссийских санкций. Бывший премьер и президент РФ полагает, что санкции только позволят избавиться от ряда мешавших России в последние годы ограничений.



Медведев уверен, что введение санкций, как ответ на спецоперацию на Украине бессмысленно.

«Эти чудесные запреты, конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно. Включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Она будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал президент России», — отмечает зампред СовБеза.

Более того, в каком-то смысле ограничения со стороны Евросоюза и США могут сыграть на руку нашему государству.

«Наши партнёры в США и ЕС молодцы — ничто так не консолидирует власть, управленческие элиты и, в значительной мере, граждан нашей страны, как любовь к американцам и европейцам. Так что — ждите! Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор „СНВ-3“ (очередной договор об ограничении стратегических наступательных вооружений между РФ и США — прим. редакции). Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами? Как-то несолидно выходит», — иронизирует экс-президент, сам заключавший с Бараком Обамой этот договор.

«Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае», — продолжает рассуждать Медведев.

Резюмируя, Дмитрий Анатольевич высказал предложение об ответе на угрозу ареста денег и имущества россиян за рубежом.

«А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается», — завершил свой обзор «мира после санкций» Дмитрий Медведев.

Напомним, после начала российскими вооруженными силами специальной военной операции на Украине Европа и США ввели очередные санкции против ряда предприятий и банков РФ, а заодно в отношении многих конкретных личностей. В частности, персонами нон грата на Западе объявлены все члены Совета Безопасности России.