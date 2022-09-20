Дмитрий Медведев: посягательство на территорию России — преступление

Зампредседателя Совбеза РФ рассказал, какое значение имеют референдумы на освобожденных территориях

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости.

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Именно поэтому, по словам Медведева, этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе и их необходимо проводить.

Напомним, 19 сентября общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к руководству республик о необходимости проведения референдума о присоединении к России.