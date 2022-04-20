Дмитрий Клеутин: власть помогает бизнесу, а не играет в одни ворота

Вице-председатель челябинского областного отделения «Опоры России» — о мерах господдержки предпринимательства

Малый и средний бизнес перед лицом санкций Запада оказались одними из самых уязвимых секторов экономики, полагает вице-председатель ЧРО «Опора России» Дмитрий Клеутин. Но предприниматели Челябинской области не остались одни.



«Правительство не первый год пыталось стимулировать развитие импортозамещения в России и Челябинской области в частности. Но бизнес, откровенно говоря, ленился: предпринимателям проще было что-то привезти и продать, а не произвести. Теперь у нас наступает эпоха принудительного импортозамещения: хочешь не хочешь, но придется делать что-то свое. Это сложно, но я вижу в этом широкий горизонт возможностей для малого и среднего бизнеса.

Тем более что нас не бросили перед санкциями одних. Да, конечно, мне, именно как предпринимателю, субъективно всегда будет казаться, что помощи от государства слишком мало. Но объективно — очень приятно, что нас слышат. Областные министерство экономического развития, Минпром, сенатор Олег Цепкин постоянно проводят совещания, мониторят ситуацию. Мы тоже анализируем уже принятые меры поддержки малого и среднего бизнеса, других компаний. Уже реализуется много видов помощи, и отрадно видеть, что на этом государство не останавливается: новые меры поддержки идут через Фонд развития промышленности, „Территорию развития“. Более того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал инициативу „Опоры России“, и наш регион стал первым в России, где введена именно региональная программа повышения производительности труда для компаний с оборотом до 100 миллионов рублей в год.

Нам, конечно, нелегко. Но, по крайней мере, мы видим не игру в одни ворота, а дорогу с двусторонним движением».