Для южноуральцев пройдет тренировка по удаленному голосованию

Как принять участие в тестировании системы

Избиратели Челябинской области, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора, смогут потренироваться. Всероссийское тестирование системы ДЭГ пройдет 28 и 29 августа.

«Доступ к тестированию системы будет открыт избирателям, которые уже подали заявления на ДЭГ в ходе предстоящих сентябрьских выборов. Они убедятся в корректности работы и готовности системы к голосованию. Тестирование позволит также заранее ознакомиться с особенностями процедуры», — рассказали в южноуральском избиркоме.

Чтобы принять участие в тренировке, нужно с восьми часов утра 28 августа и не позднее восьми часов вечера 29-го зайти на портал ДЭГ vybory.gov.ru, авторизоваться с помощью «Госуслуг», ввести код из СМС и протестить сервис.

«Тренировка будет проходить на тестовых данных. На результатах выборов это не отразится», — подчеркнули в избиркоме.

На сегодняшний день желание проголосовать удаленно изъявили более 95 тысяч жителей региона.

Кроме того, южноуральцы могут проголосовать по месту нахождения в любой точке Челябинской области. «Мобильными избирателями» планируют стать около 9 тысяч человек. Прием заявлений на оба формата голосования продлится до 3 сентября.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 7 и 8 сентября.