Для довыборов в ЗСО челябинская типография напечатает 79,5 тысячи бюллетеней

60 процентов документов будут использованы в КОИБах

В Челябинске стартовала печать избирательных бюллетеней для голосования на довыборах в ЗСО по Троицкому одномандатному округу. Изготовление главных в Единый день голосования документов проконтролировали члены регионального избиркома Виталий Шиков и Виктор Вычужанин, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе комиссии.



По данным пресс-службы облизбиркома, всего будет изготовлено 79,5 тысячи бюллетеней. 47,8 тысячи из них будут применяться в комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБах), которые установлены на 36 участках. 31,7 тысячи бланков предназначены для традиционного голосования.

В пресс-службе напоминают, что на довыборы в ЗСО зарегистрированы шесть кандидатов: Лев Живайкин от партии «Новые люди», Сергей Низамутдинов от «Справедливой России — За Правду», Андрей Самохвалов от ЛДПР, Алексей Фролов от «Партии пенсионеров», Алексей Холкин от КПРФ и Светлана Черепухина от «Единой России».

Бюллетени снабжены несколькими степенями защиты, например, на них при печати наносится светло-синяя защитная сетка с микрошрифтом. Каждый бланк также должен быть подписан двумя членами участковой избирательной комиссии и проштампован ее печатью.

Напомним, довыборы в Троицке пройдут 11 сентября, в Единый день голосования.