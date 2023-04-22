Девять человек поборются за пост главы Нагайбакского района

Итоги подведут 14 июня

В Нагайбакском районе Челябинской области завершился прием заявок от кандидатов на пост главы муниципалитета. Заявления подали девять человек, сообщили газете «Всходы» в Собрании депутатов района.



На пост главы Нагайбакского района претендуют начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница села Фершампенуаз» Елена Терякова, директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев, руководитель строительной фирмы Петр Юскин, пенсионеры Павел Мулюков и Валерий Ишмаметьев, начальник отдела муниципального контроля администрации Нагайбакского района Ерхан Мухаметжанов, глава Переселенческого поселения Артем Матвеев, депутат районного собрания Светлана Мамедалина и консультант отдела Социального фонда России Сергей Фадеев.

31 мая пройдет первое заседание комиссии, 7 июня — конкурс, 14 июня на заседании райсобрания выберут нового главу из числа финалистов.

Напомним, бывший глава района Иван Сурменев написал заявление о сложении полномочий 15 марта после того, как губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал его за жалобы от жителей на плохое качество уборки снега. Неубранные снег и наледь в конце концов привели к трагедии: в Фершампенуазе упавшая с крыши ФОКа ледяная глыба убила мальчика.