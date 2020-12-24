Депутаты ЗСО Южного Урала восстановили комитет по информационной политике

В состав «новой-старой» структуры вошли девять парламентариев из трех фракций

24 декабря на последнем заседании Заксобрания Челябинской области в 2020 году депутаты одобрили идею восстановления комитета информационной политики. Напомним, это подразделение функционировало в прошлом созыве Заксобрания под руководством Марины Поддубной. Вновь созданный комитет возглавил Олег Гербер, генеральный директор АО «Обл-ТВ».



Кроме Олега Гербера в состав комитета вошли пять его однопартийцев-единороссов. Лишь на днях получивший мандат Денис Моисеев стал первым заместителем председателя комитета, также в его составе бывший зампредседателя Заксобрания Анатолий Брагин, действующий вице-спикер Вадим Ромасенко, Владимир Дремов и Дамир Утарбеков. Также в комитете представлены единороссы — Василий Швецов и Дмитрий Ларин, а также член КПРФ Сергей Нациевский.

Как следует из названия, в задачах комитета информационной политики — работа со средствами массовой информации и региональная законодательная деятельность в этой сфере.