Депутаты ЗСО Южного Урала утвердили председателя КСП на новый срок

Алексей Лошкин продолжит работать главным аудитором Челябинской области

26 августа депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали кандидатуру Алексея Лошкина и утвердили его в качестве председателя региональной Контрольно-счетной палаты на новый пятилетний срок, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



На первом после летних каникул пленарном заседании депутаты ЗСО Челябинской области рассмотрели законопроект о председателе КСП региона. Областной парламент утвердил Алексея Лошкина на новый пятилетний срок.

«Алексей Александрович отработал председателем КСП пять лет, до того возглавлял Главное контрольное управление. Показал себя очень эффективным руководителем. В 2019 году в КСП создано новое подразделение для стратегического аудита нацпроектов, выстроена система обратной связи с населением. Работа КСП Челябинской области высоко оценивается председателем федеральной Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным», — рассказал коллегам вице-спикер ЗСО Алексей Лазарев.

Председатель Заксобрания Владимир Мякуш также подтвердил, что Алексей Лошкин «очень оперативно реагирует на просьбы и предложения депутатов, эффективно работает по поручениям губернатора, с его помощью для областного бюджета сэкономлено много денег».

За кандидатуру председателя палаты депутаты проголосовали единогласно.