Депутаты ЗСО Южного Урала оставили в КСП прежнего аудитора

Председателю контрольно-счётной палаты региона Алексею Лошкину не придется знакомиться с новым подчинённым.

15 декабря на заседании Законодательного собрания Челябинской области региональные депутаты утвердили заместителем председателя КСП Антона Климова, занимавшего эту должность с 2016 года. По словам Алексея Лошкина, председателя Контрольно-счётной палаты Челябинской области, 49-летний Климов, уже много лет работает в структуре КСП. Официальные данные на сайте контрольно-счётного органа подтверждают это: Антон Иванович начал карьеру еще в Контрольно-ревизионном управлении областного Минфина в 1993 году. С 2000 по 2005 годы работал начальником инспекции КСП области, с 2010 по 2013 году возглавлял Главное контрольное управление региона. Последние четыре года является аудитором КСП, имеет классный чин «действительного статского советника 3 класса».

«Антон Иванович — опытный аудитор, много сделал для своей службы. Желаю удачи и ответственности. Да не ему, а тем, кого он проверяет», — напутствовал нового-старого аудитора председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Кандидатура Климова у депутатов возражений не вызвала.