Депутаты ЗСО получили проект ликвидации челябинского горздрава

К середине лета 2021 года челябинские и карталинские медучреждения должны перейти под непосредственный контроль министерства здравоохранения

18 января губернатор Алексей Текслер внес в Законодательное собрание Челябинской области законопроект о ликвидации управлений здравоохранения Челябинска и Карталинского района и передаче всех муниципальных медучреждений в управление Минздрава. 21 января проект рассмотрят члены комитета по соцполитике, а 28 числа он будет представлен на первом заседании ЗСО в этом году. Не исключено, что проект будет сразу одобрен в трех чтениях, сообщил Первому областному информагентству председатель комитета Сергей Буяков.



«Разговоры о расформировании городских управлений здравоохранения шли давно, этот процесс давно запущен по всей России. Сейчас проект рассматривают правовики, ждем и заключения. Главное — чтобы в процессе передачи медучреждений не было никакого перекоса в кадровых вопросах. Ведь до сих пор работодателями тех же главврачей муниципальных больниц были именно городские управления, теперь медики переходят на работу в областное министерство. Задевать их интересы, особенно в наше сложное время, никак нельзя. Будем мониторить все вопросы, связанные с оптимизацией управленческого звена, возможно, придется создать временную рабочую группу. Кроме того, надо решать имущественные и земельные вопросы, ведь часть дорогого медицинского оборудования сейчас находится на балансе муниципалитетов», — прокомментировал ситуацию Сергей Буяков.

Напомним, предстоящая ликвидация последних на Южном Урале горздравов была анонсирована первым вице-губернатором Ириной Гехт в декабре 2020 года. Но разговоры об этой реформе идут в Челябинской области уже не первый год: «промежуточные звенья» между региональными органами управления и медучреждениями расформировываются по всей России. В Челябинской области, по данным пресс-службы облминздрава, процесс затянется до середины лета.