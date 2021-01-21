Депутаты ЗСО отклонили закон об административной ответственности за жестокое обращение с животными

Идея штрафов для зооненавистников возникла у пожалевшего пеликана парламентария из Миасса

21 января на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Челябинской области был представлен проект о введении административной ответственности за жестокое обращение с животными. Однако энтузиазма у областных депутатов новшество не вызвало.



«Такой закон есть в Москве и Санкт-Петербурге. Однако на федеральном уровне за жестокое обращение с животными предусмотрена только уголовная статья 245. Почему мы не можем ввести административную ответственность на региональном уровне по примеру наших столиц?» — объяснил свою позицию автор инициативы, депутат горсобрания Миасса Сергей Гаврюшкин.

Председатель комитета Анатолий Брагин возразил: сейчас как раз на федеральном уровне рассматриваются подобные поправки КоАП РФ. Поэтому принимать областной закон, по мнению Брагина, не имеет смысла. Представители прокуратуры Челябинской области поддержали председателя комитета. «Это будет закон на час, его опротестуют в первом же судебном процессе», — заявил Анатолий Брагин.

«У меня идея об административной ответственности возникла после инцидента в Челябинском зоопарке. Летом 2020 года хулиганы там схватили розового пеликана Кира, зажали ему голову, стали выщипывать перья. А после оказалось, что ответственность за такое ЧП несет именно зоопарк, как юрлицо, сами хулиганы остались безнаказанными. На уголовную статью такое нарушение не тянет, но оставлять подобных людей вообще без ответственности, на мой взгляд, неправильно. Но придется ждать изменений федерального КоАП», — рассказал Сергей Гаврюшкин Первому областному информагентству.

Напомним, в настоящее время в Челябинской области возбуждены и расследуются уголовные дела о жестоком обращении с животными по нескольким фактам. Так, в СНТ «Электродчик» в заброшенном погребе были обнаружены трупы нескольких молодых собак и щенков. Личности бросивших их в погреб людей не установлены, но, по предварительным данным, собаки умерли не своей смертью.