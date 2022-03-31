Депутаты ЗСО Челябинской области утвердили объединение поселений Коркинского района

Законопроект о границах и статусе нового образования — Коркинского муниципального округа — принят сразу в трех чтениях

31 марта депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили законопроект о преобразовании Коркинского района и трех его поселений в единое муниципальное образование. Сразу вслед за этим были приняты поправки в положения о границах соседних муниципалитетов — Копейска, Сосновского и Еткульского районов.



Как сообщало ИА «Первое областное», проект объединения Коркинского, Розинского и Первомайского поселений разрабатывается с 2019 года. Суть его — в расформировании поселковых администраций и переходе к одноуровневой системе местного самоуправления. Глава Коркинского района Наталья Лощинина напомнила областным депутатам, что по законопроекту уже прошли публичные слушания, представительные органы поселений и района и жители почти единогласно выступили за реформу.

«Преимущества новой системы — оптимизация структуры управления и исключение дублирования полномочий между разными уровнями МСУ, единый бюджет, расширение возможности участия в целевых программах, сокращение документооборота. Мы также ускорим проведение торгов и конкурсных процедур. Я регулярно общаюсь с коллегами — главами единых городских округов. Города в Челябинской области начинают дорожный ремонт уже в мае-июне, а районы с системой сельских администраций — только к осени», — заявила Наталья Лощинина.

Спикер ЗСО Александр Лазарев напомнил депутатам, что реформа в Коркино — пилотный проект. С 2023 года стартует преобразование в единые муниципальные округа всех территорий, федеральный закон о соответствующих изменениях в системе местного самоуправления сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

В результате депутаты единогласно одобрили коркинский «пилот» сразу в трех чтениях.