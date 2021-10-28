Депутаты ЗСО Челябинской области поспорили из‑за кандидата в мировые судьи

У парламентариев-справедливороссов возникли вопросы по отношению Сергея Викуленкова к воинскому призыву

Члены фракции «Справедливой России — за Правду» ЗСО Челябинской области выступили против утверждения мировым судьей Сергея Викуленкова, начальника отдела областного управления юстиции. По версии справедливороссов, кандидат в прошлом имел проблемы с постановкой на воинский учет, а его родственники подвергались уголовному преследованию.



Утверждение мировых судей традиционно стоит номером первым в повестке пленарных заседаний ЗСО Южного Урала, и обычно депутаты единогласно голосуют за юристов, претендующих на судейский статус. Однако 28 октября с возражениями против кандидата на должность мирового судьи участка № 2 Чебаркуля выступила фракция «Справедливой России — за Правду».

Как сообщил депутат Павел Жолобов, начальник отдела главного управления юстиции региона Сергей Викуленков не может стать судьей по трем причинам.

«На наш взгляд, недостаточна порядочность кандидата в плане воинского учета: человек, по данным военного комиссариата, не встал добровольно на учет и его разыскивали. А вставать на учет — его обязанность. Есть также факты уголовного преследования родственников и недостаточная юридическая практика: семь лет, но не в судебных органах», — объяснил позицию справедливороссов Павел Жолобов.

Сергей Викуленков объяснил, что он не скрывался: состоял на учете по месту прописки в Усть-Катаве, работал в образовательном учреждении и призыву не подлежал. Заместитель председателя Челябинского областного суда Александр Зимин уточнил, что вопрос рассматривался квалификационной коллегией судей. Коллегию удовлетворил тот факт, что в конечном счете Викуленков был признан не подлежащим призыву в армию по состоянию здоровья.

Справедливороссы отметили, что имеет место странная ситуация: в армию человек не годен, а с обязанностями мирового судьи обещает справиться. Тем не менее спикер ЗСО Владимир Мякуш предложил перейти к голосованию. Сергей Викуленков в итоге был утвержден в должности чебаркульского мирового судьи, однако фракция СРЗП — семь человек — голосовали против. К вопросу об уголовном преследовании родственников нового судьи депутаты не возвращались.