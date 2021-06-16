Депутаты ЗСО Челябинской области из‑за COVID‑19 вернулись к заочным заседаниям

Последнее перед летними каникулами заседание областного парламента пройдет в режиме ВКС

Намеченное на 17 июня заседание Законодательного собрания Челябинской области пройдет в формате видео-конференц-связи, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального парламента. Причина — коронавирус у депутата от партии «Зеленая альтернатива» Михаила Махова.



После смягчения ковидных ограничений в марте 2021 года ежемесячные пленарные заседания Заксобрания вернулись к обычной, очной форме. Однако, как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЗСО, на прошлой неделе у депутата Михаила Махова была выявлена коронавирусная инфекция. Здание парламента обработали от коронавируса, депутаты и сотрудники аппарата массово сдали тесты на COVID-19. Последнее перед летними каникулами заседание парламентарии решили провести дистанционно.

«Михаил Махов находится дома, несмотря на болезнь, принимает участие в работе по ВКС. Других зараженных не выявлено», — уточнили в пресс-службе.

17 июня состоится последнее до начала августа заседание ЗСО Челябинской области. В повестке указаны 33 вопроса.

Напомним, сегодня, 16 июня, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт провела видеобрифинг по ситуации с коронавирусом в регионе. Ирина Альфредовна отметила, что в Челябинской области, как и по всей России, отмечается рост заболеваний COVID. Кроме соблюдения профилактических мер, единственной надежной защитой от инфекции, по словам замглавы Южного Урала, остается вакцинация.