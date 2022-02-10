Депутаты Заксобрания Челябинской области разработают поправки в закон о местном самоуправлении

Южноуральские инициативы касаются полномочий муниципалитетов

Законодательное собрание Челябинской области начало работу над поправками в федеральный закон о местном самоуправлении, сообщил Первому областному информагентству председатель ЗСО Александр Лазарев. Основная их идея — уточнение полномочий муниципалитетов и порядок финансирования деятельности местных администраций.



Напомним, в декабре 2021 года в Госдуму РФ были внесены два законопроекта. Первый, об организации публичной власти в субъектах РФ, касается работы губернаторов и уже принят российским парламентом. Второй, о принципах организации местного самоуправления, прошел первое чтение. Сейчас на местах идет его доработка.

«Законопроект подразумевает достаточно безболезненный переход к новой системе МСУ: предлагается ввести большой переходный период. Дано субъектам время для проведения всех организационных моментов. Постепенно будут истекать сроки полномочий глав и представительных органов, выборы не проводятся, и постепенно произойдет переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления. Если у президента по отношению к губернатору есть определенные полномочия, то теперь и у главы региона по отношению к органам местного самоуправления, к главам муниципалитетов появились полномочия по оценке качества их работы и по возможным последствиям этой оценки», — напомнил Александр Лазарев.

Одно из главных новшеств закона — переход на одноуровневую систему, то есть в регионах РФ сохранятся администрации и представительные органы городских округов, но исчезнет система сельских администраций. Депутаты ЗСО, по словам Лазарева, уточняют полномочия обновленных органов и стремятся, чтобы их работа была подкреплена финансированием из вышестоящих бюджетов.