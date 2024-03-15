Депутаты Заксобрания Челябинской области рассказали, почему пришли сегодня на избирательные участки

Свой гражданский долг выполнили депутаты различных фракций

Представители различных фракций Законодательного Собранизя Челябинской области не стали откладывать голосование на выборах главы государства и пришли на свои избирательные участки в первый же день, 15 марта. Многие из них сделали это вместе со своими семьями, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, спикер ЗСО Олег Гербер (фракция «Единая Россия») пришел на участок с супругой и двумя детьми:

«Младшему Кириллу, конечно, еще рано голосовать, но я хотел специально показать, как и что происходит, чтобы начать уже в этом возрасте формировать ту самую политическую культуру, о которой я все время говорю. Все мои родственники отчитались: старшая дочка со своим молодым человеком доложили, что проголосовали, родные из Норильска, из Красноярска, — горжусь своей семьей», — сказал он.

Двадцатилетняя дочь Олега Гербера Полина на выборах голосовала впервые. По словам папы, никакого особенного настроя ей не требовалось, вопросов о том, идти или нет, тоже не было:

«Дурной пример заразителен, но хороший, к счастью, тоже», — сказал председатель областного парламента.

Михаил Махов, председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию (фракция «Зеленая альтернатива») голосовал очно в театральном корпусе ЧелГУ:

Фото: пресс-служба ЗС ЧО

«Отрадно видеть, что с самого утра люди активно идут на участок, с семьями, с детьми, в приподнятом настроении. Считаю, что голосование на выборах президента — это очень серьезная ответственность. Безусловно, принимать участие в выборах нужно, особенно в этих выборах, которые, без преувеличения, можно назвать судьбоносными для России. Принципиально важно нам всем единым фронтом проявить свою гражданскую позицию. Главное — прийти и сделать свой выбор».

Вице-спикер Заксобрания Вадим Ромасенко (фракция «Единая Россия») признался, что с детства воспринимает выборы и референдумы как особый праздник:

«Сегодня пришли на выборы семьей. Пусть наши подрастающие сыновья знают, в какой уникальной стране они живут, какие реализуются новые масштабные проекты, как растёт и укрепляется мощь нашей страны. Все сегодня осознают важность личного участия в выборах президента, которые напрямую повлияют на успешное будущее нашей любимой России и будущее наших любимых детей», — считает он.

Василий Швецов, председатель комитета ЗСО по регламенту и депутатской этике (фракция «Справедливая Россия — За правду») отметил значимость и актуальность выборов главы государства:

«В крайне враждебных условиях со стороны западных стран необходима последовательная позиция нашего государства в отстаивании собственных интересов, ценностей, а также задач, поставленных в спецоперации. Очень важно, чтобы на избирательные участки в эти дни пришло как можно больше наших граждан, тем самым мы нивелируем домыслы недругов, которые пытаются поставить под сомнение легитимность выборов. Поэтому — все на выборы, за Россию, за наше будущее!», — сказал он.

Фото: пресс-служба ЗС ЧО



Вместе с депутатом на избирательный участок пришли его родные: мама, супруга и дети:

«Ребята каждый раз с нами: они должны понимать значимость формирования и выражения гражданской позиции, учиться принимать ответственные решения. Мы голосуем одновременно и за человека, и за его команду, и за его программу, и безусловно, за собственное будущее, за развитие и процветание нашего государства. Наш выбор влияет непосредственно на каждого из нас, поэтому устраняться из этого процесса не только странно, но и неправильно», — добавил Василий Швецов.

Голосование на выборах президента России продолжится в субботу и воскресенье, 16-17 марта. Общая явка по состоянию на 20:00 пятницы, 15 марта, составила 25,43%, сообщает ЦИК РФ.