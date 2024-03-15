Представители различных фракций Законодательного Собранизя Челябинской области не стали откладывать голосование на выборах главы государства и пришли на свои избирательные участки в первый же день, 15 марта. Многие из них сделали это вместе со своими семьями, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Так, спикер ЗСО Олег Гербер (фракция «Единая Россия») пришел на участок с супругой и двумя детьми:
«Младшему Кириллу, конечно, еще рано голосовать, но я хотел специально показать, как и что происходит, чтобы начать уже в этом возрасте формировать ту самую политическую культуру, о которой я все время говорю. Все мои родственники отчитались: старшая дочка со своим молодым человеком доложили, что проголосовали, родные из Норильска, из Красноярска, — горжусь своей семьей», — сказал он.
Двадцатилетняя дочь Олега Гербера Полина на выборах голосовала впервые. По словам папы, никакого особенного настроя ей не требовалось, вопросов о том, идти или нет, тоже не было:
«Дурной пример заразителен, но хороший, к счастью, тоже», — сказал председатель областного парламента.
Михаил Махов, председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию (фракция «Зеленая альтернатива») голосовал очно в театральном корпусе ЧелГУ:
Фото: пресс-служба ЗС ЧО
«Отрадно видеть, что с самого утра люди активно идут на участок, с семьями, с детьми, в приподнятом настроении. Считаю, что голосование на выборах президента — это очень серьезная ответственность. Безусловно, принимать участие в выборах нужно, особенно в этих выборах, которые, без преувеличения, можно назвать судьбоносными для России. Принципиально важно нам всем единым фронтом проявить свою гражданскую позицию. Главное — прийти и сделать свой выбор».
Вице-спикер Заксобрания Вадим Ромасенко (фракция «Единая Россия») признался, что с детства воспринимает выборы и референдумы как особый праздник:
«Сегодня пришли на выборы семьей. Пусть наши подрастающие сыновья знают, в какой уникальной стране они живут, какие реализуются новые масштабные проекты, как растёт и укрепляется мощь нашей страны. Все сегодня осознают важность личного участия в выборах президента, которые напрямую повлияют на успешное будущее нашей любимой России и будущее наших любимых детей», — считает он.
Василий Швецов, председатель комитета ЗСО по регламенту и депутатской этике (фракция «Справедливая Россия — За правду») отметил значимость и актуальность выборов главы государства:
«В крайне враждебных условиях со стороны западных стран необходима последовательная позиция нашего государства в отстаивании собственных интересов, ценностей, а также задач, поставленных в спецоперации. Очень важно, чтобы на избирательные участки в эти дни пришло как можно больше наших граждан, тем самым мы нивелируем домыслы недругов, которые пытаются поставить под сомнение легитимность выборов. Поэтому — все на выборы, за Россию, за наше будущее!», — сказал он.
Фото: пресс-служба ЗС ЧО
Вместе с депутатом на избирательный участок пришли его родные: мама, супруга и дети:
«Ребята каждый раз с нами: они должны понимать значимость формирования и выражения гражданской позиции, учиться принимать ответственные решения. Мы голосуем одновременно и за человека, и за его команду, и за его программу, и безусловно, за собственное будущее, за развитие и процветание нашего государства. Наш выбор влияет непосредственно на каждого из нас, поэтому устраняться из этого процесса не только странно, но и неправильно», — добавил Василий Швецов.
Голосование на выборах президента России продолжится в субботу и воскресенье, 16-17 марта. Общая явка по состоянию на 20:00 пятницы, 15 марта, составила 25,43%, сообщает ЦИК РФ.