Депутаты южноуральского Заксобрания расширили меры поддержки для детей погибших участников войны

Законопроект внесен губернатором

Депутаты комитета по социальной политике поддержали изменения в закон области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.

Законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Он расширяет круг лиц, которые имеют право на возмещение расходов, связанных с оплатой проезда лиц, сопровождающих их в поездках на междугородном транспорте к местам захоронения погибших родителей.

«Это давно ожидаемый законопроект. Если раньше мера поддержки касалась детей погибших участников войны, являющиеся инвалидами I группы, то сегодня мы расширили этот перечень», — комментирует председатель комитета Сергей Буяков.

Теперь такой компенсацию расходов на поездку смогут воспользоваться все дети погибших участников войны.