Депутаты Юрюзани выбрали нового мэра

Александр Добровольский исполнял обязанности главы города с июля 2021 года

31 января депутаты Юрюзанского сельского поселения утвердили в должности мэра своего коллегу Александра Добровольского, уже полгода исполнявшего обязанности главы. Об этом Первому областному информагентству сообщили в администрации Катав-Ивановского района.



Напомним, прежний глава Юрюзани Юрий Бобылев в июле 2021 года подал в отставку по собственному желанию. Нездолго до Бобылева ушел и вице-мэр, так что городскому собранию пришлось выбирать врио главы из числа депутатов. Исполнять обязанности был назначен Александр Добровольский, он же и заявился на объявленный конкурс на соискание должности мэра. Конкуренцию Добровольскому составлял другой депутат, Александр Семенов.