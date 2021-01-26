Депутаты Верхнего Уфалея выбрали нового главу

Экс-заместитель главы Сергей Тарасов приступит к новым обязанностям с 29 января

В Верхнем Уфалее завершилось заседание собрания депутатов, на котором единогласно был выбран новый мэр. Им стал Сергей Тарасов, до 2016 года — заместитель главы Павла Казакова по социальным вопросам. Ему оппонировал коллега, экс-замглавы по общим вопросам Александр Плеханов.



Депутаты действовали на редкость единодушно. Принятое 26 января решение вступит в силу сразу после опубликования в местных СМИ. Прежний мэр Вера Ускова продолжит исполнять свои обязанности и одновременно передавать дела преемнику: срок ее полномочий истекает как раз 29 числа.

Напомним, на пост главы Верхнего Уфалея претендовали пять человек. Однако 22 января конкурсная комиссия отстранила пенсионерку Галину Зырянову и директора МУП «Энергетик» Андрея Ефремова. Еще один кандидат, предприниматель Андрей Туркин, просто не явился на заседание.