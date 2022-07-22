Депутаты Трехгорного избрали нового главу города

Собрание «запретки» единогласно проголосовало за Данила Громенко

В ЗАТО Трехгорный завершилось внеочередное заседание Собрания депутатов, на котором парламентарии избрали нового главу города. Как сообщил Первому областному информагентству возглавлявший конкурсную комиссию вице-губернатор Станислав Мошаров, в должности мэра утвержден первый заместитель руководителя администрации Данил Громенко.



«За Громенко проголосовали все 15 присутствовавших депутатов. Это важно, потому что до сих пор по вопросу выбора главы в представительном органе наблюдался раздрай», — подчеркнул Станислав Мошаров.

Напомним, прежний глава Трехгорного Евгений Сычев в начале июня 2022 года подал в отставку и перешел на должность советника гендиректора ФГУП «Приборостроительный завод». В конкурсе на соискание должности мэра участвовали первый вице-мэр Данил Громенко и заместитель директора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности Олег Первухин.