Депутаты Советского района выбрали нового спикера

Руководить райсоветом станет 32-летний единоросс Сергей Найденов.

В районном совете депутатов «Первому областному» информагентству подтвердили, что 22 декабря в ходе голосования председателем был избран парламентарий от округа № 5 Сергей Найденов.



«14 декабря его кандидатуру рекомендовали в кадровую комиссию регионального отделения „Единой России“, Найденова поддержал и глава района Владислав Макаров», — уточнили в райсовете.

Помимо Найденова на должность председателя претендовала депутат от «Справедливой России» Оксана Боярская и член КПРФ Антон Голубев. Однако, поскольку большинство членов совета принадлежат к «ЕР», исход голосования, собственно, был предрешен.

Напомним, в начале декабря прежний председатель представительного органа Алексей Локоцков оставил этот пост по собственному желанию. Свой уход он мотивировал «семейными обстоятельствами». Однако неофициально в совете говорят о надоевшем Локоцкову конфликте между парламентариями по поводу распределения бюджетных средств на благоустройство их избирательных округов.