Депутаты переизбрали главу Бакала на новый срок

За Андрея Зарочинцева проголосовали все члены городского совета

В Бакале завершен конкурс по выбору главы города. Местные депутаты единогласно проголосовали за действующего руководителя Андрея Зарочинцева. С 5 мая у него начнется второй пятилетний срок полномочий, сообщили Первому областному информагентству в администрации Саткинского района.



На должность главы Бакала претендовали три человека: сам Зарочинцев, а также начальник местного отдела ЖКХ, в прошлом руководитель отдела по делам миграции Саткинского ОМВД Евгений Пьячев и замдиректора по правовым вопросам ООО «Нефтехимавтоматика-С» Наталья Толмачева.

Все трое прошли отборочный тур и успешно сдали тестовые задания. В финале, при голосовании, представительный орган Бакала отдал предпочтение прежнему главе.