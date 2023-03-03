Депутаты Миасса утвердили отставку главы города

С кандидатурой врио мэра парламентарии пока не определились

3 марта депутаты миасского городского собрания утвердили отставку мэра Григория Тонких. Исполняющим обязанности главы назначен спикер горсобрания Дмитрий Проскурин, сообщили Первому областному информагентству в аппарате представительного органа.



Напомним, глава Миасса Григорий Тонких официально заявил о намерении досрочно оставить свой пост 15 февраля. Тогда же мэр уведомил о своем решении губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По данным аппарата миасского городского собрания, накануне, 2 марта, депутатская комиссия по законности рассмотрела пакет решений, связанных с досрочным увольнением Тонких. Конкурс на соискание должности главы администрации будет объявлен позже, 3 марта этот вопрос не поднимался.

Как сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной», во время заседания с неожиданным предложением выступили депутаты, традиционно находящиеся в оппозиции к Григорию Тонких: они попросили главу не увольняться и доработать до конца срока полномочий — до сентября 2023 года. Однако Тонких остался при своем мнении. В результате его заявление было удовлетворено большинством голосов.