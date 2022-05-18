Депутаты Госдумы РФ от ЛДПР утвердили Леонида Слуцкого председателем фракции

Слуцкий временно исполнял обязанности руководителя фракции в парламенте со дня смерти Владимира Жириновского

18 мая депутаты Госдумы РФ от Либерально-демократической партии России утвердили в качестве председателя своей фракции в российском парламенте Леонида Слуцкого, сообщает пресс-служба партии.



Напомним, 6 апреля 2022 года умер бессменный руководитель ЛДПР и председатель думской фракции либерал-демократов Владимир Жириновский. Леонид Слуцкий временно исполнял обязанности руководителя фракции со дня смерти Владимира Вольфовича. Сегодня депутаты ЛДПР утвердили его в должности.

Леониду Эдуардовичу Слуцкому 54 года, он депутат Госдумы уже с 2000 года (с третьего созыва парламента). Доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кафедрой международных отношений МИСИ. С 2020 года также — президент факультета мировой политики МГУ.