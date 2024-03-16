Депутаты Госдумы призывают южноуральцев принять участие в выборах президента

Яна Лантратова голосует в Крыму, а Виталий Бахметьев — на родном избирательном участке в Магнитогорске

Второй день голосования на выборах президента продолжается. Сегодня депутаты Госдумы от Челябинской области рассказывают, где они голосуют и призывают южноуральцев использовать главное событие года для определения будущего страны.

Депутат Яна Лантратова в эти дни работает на полуострове крым. она призналась, что к 10-летию Крымской весны не смогла не приехать сюда. Но и выборы президента не проигнорировала.

«Я приехала именно сюда, потому что для меня это глубоко символично. Конечно, как депутат от Челябинской области, я всем сердцем с Южным Уралом. Но в эти дни, мне кажется, очень важным поддержать крымчан, тех, кто долгие годы был не просто патриотом, а жил любовью к России», – сообщила она.

Яна Лантратова также призналась, что присутствие здесь в дни юбилея еще и личный вопрос. Все эти годы она поддерживала Новороссию и Крым.

«Многие южноуральцы сегодня работают в Крыму, Херсонской области, на Донбассе и Луганщине, во всех вновь обретенных российских территориях. И я искренне горжусь ими, восхищаюсь их мужеством и готовностью вложить все силы в наше общее дело. Сейчас особенно важно поддержать и их. Разумеется, все граждане России равны, но нужно, чтобы связь между теми, кто работает на переднем крае территорий, воссоединенных с Родиной, и теми, кто кует нашу общую победу в тылу, была полнокровной и реальной. Поэтому сегодня я — тут», — передает депутат.

Она призвала всех, кто искренне любит Россию, сделать личный вклад в ее будущее: прийти на участки голосования и отдать свой голос!





А в городе металлургов сегодня на избирательный участок прибыл депутат Виталий Бахметьев. Каждые выборы он голосует на малой родине, в Магнитогорске.

«Для каждого россиянина день выборов — это особенный, праздничный день. Вся сила России в единении народа. А показать свое единение можно только на выборах. Не важно, какие выборы — Президента, депутатов, — чем выше явка, тем мы сплоченнее. В сегодняшней ситуации на выборы нужно прийти всем. Нужно показать нашим недругам, что Россия едина, никто нас не разделит ни на какие мелкие государства, мы всегда будем во главе всех событий. Мы сами решим свою судьбы, нам помощники не нужны. Конечно, это праздник»,

— рассказал Виталий Викторович.

«Второй день голосования. Отдала свой голос за будущее страны. А вы уже проголосовали?»

Сенатор Маргарита Павлова проголосовала на родном избирательном участке в поселке Шершни. В своем телеграм-канале она написала:Выборы президента России продолжатся и завтра, 17 марта. Избирательные участки будут работать до 20:00. Отдать свой голос могут все россияне, достигшие 18 лет. Узнать свой избирательный участок можно в личном кабинете Госуслуг.