Депутаты Госдумы и сенаторы от Челябинской области проголосовали на президентских выборах

Олег Цепкин пришел на избирательный участок в Сатке

Сегодня, 15 марта, в России стартовали выборы президента страны. Они пройдут с 15 по 17 марта. Депутаты Госдумы восьмого созыва от Челябинской области поделились с подписчиками в соцсетях, что сделали свой выбор.

«Сделал свой выбор — принял участие в выборах президента страны. Наше голосование — это общий вклад в историю. Выбор — это всегда ответственность. Сейчас важен каждый голос. Из наших голосов складывается уверенность в завтрашнем дне. Мы за сильную Россию», — написал Олег Голиков в своем телеграм-канале.

Владимир Павлов также поделился с подписчиками, что сделал свой выбор. Сделал он это, не посещая избирательный участок, — удаленно.

«Друзья, сегодня работаю в Москве, в Государственной Думе, вдали от своего избирательного участка. Решил, не отменяя рабочие задачи, выразить свою гражданскую позицию в первый же день выборов и проголосовал дистанционно. По своему опыту могу сказать, что процедура очень простая и удобная. Система работает надежно, проверил: мой бюллетень учтен», — написал депутат, прикрепив скрин голосования.

Дмитрий Вяткин напомнил, что только жители России в три дня голосования определят, какой будет страна.

«И именно в эти дни, как никогда, совершенно очевидно, что судьба нашей Великой Родины — в наших руках, в руках народа России. Мир вокруг нас стремительно меняется, вызовы велики, но и Россия не та, какой была двадцать лет назад. В условиях противостояния с силами тьмы и зла наш народ объединился и показал коллективному Западу сплоченность, уверенность и стойкость. На все попытки врагов сорвать выборы или поставить их результат под сомнение мы сможем твердо и ответственно дать единственный ответ — самостоятельно решить судьбу нашей страны!» — сообщил депутат.

«Я свой гражданский долг выполнил! А вы?»

Валерий Гартунг лаконично написал:

Сенатор Олег Цепкин проголосовал на избирательном участке в городе Сатке.

«В эти дни мы выбираем главу государства, это главные выборы нашей страны, и мы должны показать всему миру нашу сплоченность и единство. Отрадно видеть, как активно проходит первый день голосования, люди идут на избирательные участки, многие — семьями. Приходите на избирательные участки, голосуйте за развитие России и нашей родной Челябинской области!» — сказал сенатор Олег Цепкин.