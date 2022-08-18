Главу Чесменского района Татьяну Жморщук избрали на второй срок

За действующего руководителя единогласно проголосовало все райсобрание

Глава Чесменского района Татьяна Жморщук, чей срок полномочий недавно истек, продолжит работать в прежнем качестве. На внеочередном заседании собрания депутатов Чесменского района представительный орган определился с кандидатурой на пост главы муниципалитета, сообщила Первому областному информагентству сама Татьяна Васильевна.



По словам Татьяны Жморщук, на заседании присутствовали 13 депутатов из 15. Все они единогласно поддержали кандидатуру действующей главы.

Напомним, конкурс на соискание должности главы Чесменского района стартовал в июле 2022 года, когда приблизился срок окончания полномочий Жморщук. В финал конкурса вышли сама руководитель муниципалитета и ее заместитель Инна Тимашова. В итоге депутаты решили все оставить по-прежнему.

«Татьяна Жморщук продлила свои полномочия главы Чесменского района при единогласной поддержке депутатов районного собрания. Что и ожидалось, после того как на недавней встрече ей выразил свою поддержку губернатор. Но вопросов к главе района было немало, и ее очередное избрание можно считать кредитом доверия, выданным для устранения недочетов», — прокомментировал новость политолог Александр Мельников.

Действительно, напомним, во время рабочей поездки в Чесменский район 1 августа губернатор Алексей Текслер раскритиковал ход строительства ряда социальных объектов в райцентре, в частности, крытого хоккейного корта.