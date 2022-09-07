Депутаты Агаповского района избрали нового главу муниципалитета

Собрание единогласно проголосовало за главного почтальона Магнитогорска

7 сентября депутаты Агаповского райсобрания определились с личностью нового главы муниципалитета. Как сообщили Первому областному информагентству в аппарате представительного органа, 12 депутатов единогласно проголосовали за руководителя магнитогорского отделения «Почты России» Артема Яхимовича.



«Артем Викторович выбран единогласно, приступит к обязанностям с понедельника, 12 сентября», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе аппарата райсобрания.

Напомним, необходимость в проведении конкурса на соискание должности главы в Агаповском районе возникла после ареста прежнего руководителя муниципалитета Байдавлета Тайбергенова по обвинению в получении крупной взятки. На конкурс заявилось рекордное для муниципалитета число претендентов — 17 человек.

30 августа прошло заседание конкурсной комиссии, по итогам которого были определены четверо победителей: сам Артем Яхимович, начальник юридического отдела администрации района Максим Бондаренко, глава управления по имуществу Татьяна Лукашова и заместитель главы района Алексей Мирошин. 7 сентября на внеочередном заседании районные депутаты определились с личностью нового главы.

Как следует из открытых данных, Артему Яхимовичу 44 года, он с 1995 года служил в правоохранительных органах. Закончил Московский юридический институт МВД, прошел через должности следователя, участкового уполномоченного, оперативника и начальника отдела уголовного розыска. Агаповский район новому главе хорошо знаком: с июня 2011 года Яхимович служил здесь заместителем начальника ОМВД, с 2013 года возглавлял местный отдел внутренних дел. Затем, оставив карьеру полицейского, переехал в недалекий Магнитогорск, где руководил городским отделением «Почты России».