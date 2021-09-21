Депутатские райсоветы Челябинска пополнились десятью новыми парламентариями

В шести из семи районов областного центра кроме федеральных прошли и местные выборы

Избирком Челябинской области огласил результаты муниципальных выборов в Челябинске и регионе. На местном уровне борьба между кандидатами в представительные органы была еще более жесткой, чем гонка на выборах в Госдуму, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.



Как сообщало ИА «Первое областное», 17—19 сентября челябинцам кроме депутатов Госдумы предстояло выбрать 10 депутатов районного уровня. Самый большой некомплект был в Калининском районном совете, где до сентября оставались вакантными четыре места.

Полную победу тут может праздновать СРЗП: по результатам выборов все четыре калининских мандата завоевали кандидаты от «Справедливой России — За правду»: Илья Пермяков, Анна Мадаминова, Дмитрий Бельский и Дмитрий Иванов. Напомним, регистрация этих претендентов проходила со скандалом, справедливороссы сначала неверно оформили документы.

На довыборах в Курчатовский райсовет победу одержал Вячеслав Ершов. Напомним, Ершов в начале лета добровольно сложил с себя полномочия депутата областного Заксобрания. На довыборы в районный парламент единоросс шел в качестве самовыдвиженца.

Два новых депутата вошли в совет Ленинского района. По округу № 18 прошел единоросс Иван Соломенин, в 24-м округе победа досталась кандидату от «Справедливой России — За правду» Александру Грамачкову.

В Металлургический райсовет пробился член ЕР Андрей Першин, в Тракторозаводский — его соратница по партии Мария Самойлова.

Наконец, в Центральном районе победила самовыдвиженец Ирина Гладышева, заместитель директора строительной компании «Новый дом».

Как отмечал в ходе трехдневного голосования председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас, выборы в районные советы были еще более конкурентными, чем федеральные. Большинство сообщений о нарушениях на избирательных участках поступало как раз от «местных» кандидатов, которые боролись за каждый голос челябинцев.