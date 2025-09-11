Депутатов южноуральского Заксобрания начнут штрафовать за прогулы

Размер удержания составит четверть ежемесячной денежной выплаты

Депутатов Заксобрания Челябинской области, которые исполняют полномочия на профессиональной основе, начнут штрафовать за прогулы. Такие изменения в регламент внесли сегодня на своем последнем заседании парламентарии 7-го созыва. Действовать уточненные правила начнут для вновь избранных депутатов 8-го, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, один раз в год депутат вправе пропустить без уважительной причины заседание комитета, президиума или Заксобрания. В иных случаях за пропуск парламентария накажут рублем: размер «штрафа» составит четверть ежемесячной денежной выплаты.

Если такой депутат пропускает заседания целый месяц, это станет основанием для принятия постановления о прекращении исполнения полномочий на постоянной основе.

«Ряд изменений, которые мы сегодня приняли, мы готовили, наверное, на протяжении полутора-двух лет. Просто их можно было принять только сейчас, на стыке двух созывов», — прокомментировал внесенные изменения председатель ЗСО Олег Гербер.