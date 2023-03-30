Депутатам Заксобрания Челябинской области представили нового коллегу

Андрей Дуда сменил во фракции КПРФ Армана Аракеляна

30 марта на очередном пленарном заседании Законодательного собрания Челябинской области региональным депутатам представили нового коллегу: осужденного Армана Аракеляна во фракции КПРФ сменил руководитель Федерации хоккея в валенках Андрей Дуда.



Как сообщил депутатам председатель областного избиркома Евгений Голицын, Дуда входил в региональный список компартии. После того как 22 февраля полномочия депутата Аракеляна были досрочно прекращены, коммунисты приняли решение передать вакантный мандат именно Андрею Васильевичу.

Спикер ЗСО Александр Лазарев вручил новому парламентарию депутатский значок и пожелал носить его с честью.

Напомним, Арман Аракелян 17 февраля 2023 года был признан Центральным райсудом Челябинска виновным в даче взятки чиновнику из «Росдортехнологии». 22 февраля он был лишен статуса депутата.

Андрей Дуда, кроме руководства областной Федерацией хоккея в валенках, выступал в последние годы в качестве помощника депутата ЗСО, то есть знаком со спецификой работы регионального парламента.