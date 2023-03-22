Депутата Госдумы Владимира Бурматова заподозрили в сокрытии доходов

Лидер «Коммунистов России» усомнился в законности приобретения элитной недвижимости родителями чиновника

В СМИ и соцсетях набирает обороты скандал, инициированный руководителем партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем. Глава КР усомнился в законности приобретения элитной недвижимости родителями челябинского депутата Госдумы Владимира Бурматова и предложил передать собственность государству. Бурматов ответил обещанием пожаловаться на коммуниста в правоохранительные органы и опубликовал данные о своих доходах за 2022 год. Первое областное информагентство разбиралось в сути конфликта.

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20 марта в телеграм-канале партии «Коммунисты России» появилось заявление лидера этой политической организации, депутата Законодательного собрания Алтайского края Сергея Малинковича. Владимира Бурматова Малинкович упомянул как пример «практики, когда депутаты представительных органов власти оформляют крупное недвижимое имущество на своих родственников».

«На Урале все давно обсуждают историю с внезапно разбогатевшей матерью депутата Госдумы Владимира Бурматова. Согласно публикациям многих СМИ, она владеет и громадным коттеджем и участком в Миллениумпарке в Подмосковье и элитной квартирой площадью в 120 метров рядом с американским посольством в Москве. Все это выглядит крайне одиозно, формирует негативное отношение у людей. Люди в Челябинске и в Уральском федеральном округе живут скромно, а тут такое богатство!» — заявляет глава «Коммунистов России».

Далее Сергей Малинкович предложил Бурматову «во избежание кривотолков» передать всю свою элитную недвижимость в распоряжение государства, на патриотические цели.

Депутат Госдумы в свою очередь не стал отрицать наличие элитной недвижимости у родителей, но нашел едкий ответ. Он заявил, что оппонент подталкивает его совершить действия, предусмотренные статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), то есть незаконно завладеть чужим имуществом.

«Передадим предприимчивого коммуниста Следственному комитету, как только получим на руки документальные подтверждения факта подстрекательства к совершению уголовного преступления. Спасибо челябинским политологам за наводку», — заявил уже в своем телеграм-канале Владимир Бурматов.

Спустя несколько часов депутат Госдумы также сообщил в телеграм, что подал ежегодную декларацию о доходах и имуществе и обнародует эти сведения (отметим, по данным пресс-службы Госдумы РФ, Бурматов поддержал принятие закона, позволяющего парламентариям не раскрывать свои доходы). По словам Бурматова, за 2022 год он заработал чуть более 6,3 миллиона рублей, «более трети этой суммы пошло на нужды заявителей, обращающихся в наши депутатские приемные, решение их проблем и финансирование депутатских проектов, связанных с поддержкой беженцев, семей участников СВО, а также — на закупку и отправку необходимого для участников спецоперации». Список имущества парламентария по сравнению с декларациями за прошлые годы не изменился: у него есть скромная квартира в Челябинске площадью 30,9 квадратного метра, автомобиль и служебное жилье в Москве на срок депутатства.

Публикации давно минувших дней

Отвечать на вопросы Сергея Малинковича и раскрывать тайну происхождения благосостояния матери Владимир Бурматов не стал. Однако не преминул предложить комиссии по этике Алтайского Заксобрания обратить внимание на поведение Малинковича как регионального депутата и усомнился в адекватности оппонента.

Малинкович в беседе с корреспондентом Первого областного информагентства заявил, что выбрал челябинского депутата просто в качестве примера порочной практики прятать доходы, записывая их на родственников.

«Я не говорю, что Бурматов единственный. Но по нему очень много публикаций. Мне они попали не случайно, я попросил свой аппарат найти примеры, и мне подняли информацию, что его [Бурматова] мама имеет коттедж и квартиру рядом с американским посольством — таких публикаций было очень много. Я неплохо знаю Челябинскую область, регулярно там бываю. Мне показался этот пример наиболее ярким. К тому же есть определенный конфликт между Бурматовым и Заксобранием, в котором я работаю: он пытался негативно охарактеризовать деятельность Алтайского краевого Заксобрания касательно принятия закона о животных», — заявил лидер КР.

Публикации, на которые ссылается Малинкович, легко находятся простым запросом в любой поисковой системе. Действительно, в 2020—2021 годах ряд СМИ (на взгляд автора — весьма одиозных, но тем не менее) выпустили серию материалов, посвященных благосостоянию семьи Бурматовых, причем в качестве подтверждения приводились сканы документов из налоговых органов и Росреестра (на сегодня Росреестр прекратил практику выдачи сведений о собственности частных лиц. — Прим. редакции).

Согласно этим текстам, с 2016 по 2020 год Владимир Бурматов с супругой Светланой заработали 34,178 миллиона рублей (данные подтверждаются сведениями на сайте Госдумы). Сумма серьезная, но на олигарха депутат никак не тянет. Хотя в 2019 году Бурматов позволил себе покупку «Кадиллака» за 7 миллионов и раньше не отказывал в приобретении достаточно дорогих авто.

В то же время Светлане Алексеевне Бурматовой, как утверждали авторы текстов в 2021 году, были зарегистрированы земельный участок в Новой Риге (один из элитных пригородов Москвы) с официально не введенным в эксплуатацию особняком и квартира неподалеку от посольства США, в двух километрах от Кремля. Общая стоимость этих объектов, утверждали авторы, порядка четверти миллиарда рублей.

«Понятно, что положительной реакции от Бурматова я не ждал: человеку указали на непорядок в его репутации, он недоволен, меня удивляет другое: откуда у его мамы такие средства? Он на мое предложение передать все это в распоряжение государства попытался обвинить меня в подталкивании к уголовщине. Не хочешь — не передавай, но ответа по существу не было. И это в большей степени формирует у меня недоверие к нему», — заявил Сергей Малинкович.

Проверить можно, но сложно

Как напомнил Первому областному информагентству председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, правоохранительные органы не раз доказывали, что выгодополучателем от записанной на родных собственности является крупный чиновник или депутат. Другое дело, что процедура это достаточно сложная и длительная.

«По закону родители и взрослые дети не обязаны декларировать имущество, которое, возможно, связано с депутатом. Поэтому, возвращаясь к ситуации с Бурматовым, очень сложно доказать, что на сегодня имущество — его и выгодополучатель — сам депутат. Тем не менее такая процедура есть. Только надо не спорить в публичной плоскости, а просто написать заявление в Генеральную прокуратуру. Генпрокуратура обязана провести проверку по запросу федеральной партии!» — объяснил Кирилл Кабанов.

Кабанов, впрочем, уточнил: даже если будет доказана махинация с правом собственности, привлечь к ответственности именно депутата Госдумы, в отличие от члена регионального парламента, невероятно сложно. Единственный вариант — это если органы информируют соответствующий комитет Госдумы. Тогда коллеги-депутаты могут инициировать отзыв мандата и лишить коррупционера депутатской неприкосновенности, прецеденты есть. Еще мандат может быть отозван ЦИКом РФ в случае, если будет доказано: депутат имел имущество на стадии предвыборной кампании, но не указал его в декларации при регистрации в кандидаты.

«Если Бурматов все же не пояснит по существу — я не исключаю обращения в соответствующие органы, чтобы они спокойно проверили происхождение имущества, как им распоряжаются, насколько это прозрачно. Есть масса случаев, когда привлекаются к ответственности коррупционеры, и то, что их имущество оформлено на родственников, суд и следствие не останавливает. Не нравится публичный интерес к твоей персоне — уходи из депутатов. Можно, например, работать в приюте для собачек», — резюмирует Сергей Малинкович.

Фото: ИА «Первое областное», скриншоты социальных сетей Владимира Бурматова и партии «Коммунисты России»