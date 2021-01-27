Челябинского депутата Госдумы уличили в возможной порче памятников культурного наследия

Андрей Барышев разместил свой баннер на стене Дома трудолюбия

Одноэтажное здание дореволюционной постройки на улице Воровского в Челябинске «украсил» баннер с изображением депутата Государственной Думы Андрея Барышева с призывом «Нам нужны перемены». Накануне журналист Артур Ишпулатов обратил внимание общественности на эту агитацию, размещенную на стене Дома трудолюбия. Возмущение он выразил в посте на своей странице в «Фейсбуке», жители Челябинска молодого человека в этом поддержали.

Краевед Юрий Латышев, регулярно встающий на борьбу за сохранение памятников истории и культуры Челябинска, выразил свою позицию в одном из комментариев.

«Так нельзя. Это запрещено. На объектах культурного наследия, включенных в государственный реестр, нельзя размещать наружную рекламу», — сославшись на закон, прокомментировал Юрий Латышев.

78 Федеральный закон действительно устанавливает запрет на распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест. В государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области ответили, что пока не готовы дать комментарий. Идет проверка фактов и установление собственников Дома трудолюбия.

«Практически все агентства, занимающиеся наружной рекламой в городе, отказали нам в размещении, сославшись на приказ „сверху“ о запрете работать с Барышевым... В общем, сегодня информировать людей о текущей деятельности действующего депутата Госдумы мы можем только так, развешивая баннеры в столь необычных местах», — ответила на ситуацию пресс-секретарь депутата Оксана Худякова на своей странице в социальной сети.

Прокомментировать ситуацию лично корреспонденту Первого областного информационного агентства помощник депутата пообещала позже, но на момент публикации ответа так и не поступило.

Между тем жители города припомнили депутату весьма странные пристрастия в размещении собственной рекламы. Буквально в начале года плакат с изображением Барышева заметили на заборе Успенского кладбища. Примечательно, что агитация содержала посыл к пенсионерам. А ранее баннер депутата был размещен на колоннах районного дома культуры, который также является объектом культурного наследия.