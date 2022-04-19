Депутат Госдумы от Южного Урала предложила преподавать первоклассникам историю в игровой форме

Яна Лантратова считает, что предмет может вызвать интерес даже у маленьких детей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая 19 апреля на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!», объявил о решении ввести изучение истории в российских школах с первого класса. Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поделилась своим мнением об инициативе Минпросвета.



«Полностью поддерживаю! Изучение истории надо начинать как можно раньше, но важно разработать соответствующую возрасту программу, чтобы предмет вызвал интерес у детей и был им максимально понятен. Нужно сделать все, чтобы детей именно заинтересовать. Начать лучше с истории России, дать краткий экскурс по временам (Древняя Русь, княжества, царство, Российская империя, СССР, Российская Федерация), чтобы у детей сложилось общее понимание преемственности российской истории», — заявила Яна Лантратова.

Лантратова, напомним, в Госдуме занимает пост первого зампредседателя комитета по просвещению. По мнению депутата, в начальных классах историю следует преподавать через «простые, захватывающие образы». Она считает, что материал надо подавать в игровой форме, совмещать с просмотром фильмов и встречами с ветеранами Великой Отечественной войны и другими героями.

Между тем пресс-служба Минпросвещения РФ сообщает, что изучение истории очень востребовано в современном обществе. Однако, как уточнил Сергей Кравцов, выступая на форуме «Сила в правде», речь идет не об отдельных уроках истории в первом классе (сегодня этот предмет появляется в программе начиная с пятого класса), а о просветительских программах, интегрированных в другие дисциплины.