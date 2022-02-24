Депутат Госдумы от Челябинской области попала под санкции Евросоюза

Яна Лантратова рассказала, почему стала в ЕС персоной нон грата

Семь депутатов Госдумы от Челябинской области попали в санкционный список Евросоюза после того, как парламент одобрил решение Владимира Путина о признании донбасских республик. Один из депутатов, Яна Лантратова, рассказала Первому областному информагентству, почему ее не пугают санкции.



«Мы поддержали решение нашего президента. В данной ситуации, когда отношения обострились до предела, действовать требовалось безотлагательно и решительно. Важно осознавать, что значит для страны и мира в данном случае решающий голос депутатов. Это колоссальная ответственность, и я готова ответить за свое решение, которое может кому-то не нравиться. У меня есть полное понимание того, зачем это требовалось сделать. Этим действием мы спасаем жизни людей Донбасса, мы обеспечили им необходимую защиту, останавливаем убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение», — заявила депутат.

Лантратова также напомнила, что несколько лет назад украинские власти объявили ее террористкой. Яна Валерьевна в 2014—16 годах в составе волонтерского движения «Добровольцы России» участвовала в обустройстве и расселении беженцев из ЛНР и ДНР, расследовала преступления против детей Донбасса, помогла вывезти в Россию 127 раненых детей.

«Несколько лет назад украинские власти меня «признали» террористкой: – за то, что в 2014-2016 гг. инициировала комплекс мероприятий по обустройству беженцев с юго-востока Украины, в том числе и несовершеннолетних (17 тыс. семей расселены силами добровольцев). – за то, что я участвовала в расследовании преступлений против детей на территории ДНР и ЛНР. – за то, что мы с командой помогали вывозить с территории боевых действий на территорию РФ более 2700 матерей и детей, в том числе и 127 раненых детей.– за то, что раненым мы обеспечили лечение и реабилитацию.Вот это, по их мнению, — терроризм. А для меня терроризм — это когда Украина обстреливает детские сады, школы, соцучреждения в Луганске и Донецке. Это геноцид, это война против своих. Когда я вывозила из Донбасса раненых детей и на себе прочувствовала всю боль этой трагедии, которую весь мир сознательно не замечал. Помню то лето, которое для одних детей Донбасса стало последним летом их детства, а для других просто последним. И помню Лизу Глинку, вместе с которой должна была лететь на том самом самолете, но по стечению обстоятельств осталась здесь. Поэтому я знаю, о чем говорю и за что голосовала»,

— рассказывает Лантратова.

Депутат также поделилась своими планами на ближайшее время. Она намерена посетить пункты временного размещения эвакуированных в Ростовской области и реализовать несколько проектов на Южном Урале.

«Я обещала помочь детям из Чебаркуля, которые 180 дней находятся в санатории „Каменный цветок“, создать условия, чтобы они легче перенесли реабилитацию. Кроме того, обещала помощь школьникам, которые подверглись буллингу, запустить у себя в школах проект „Ящик доверия“. Обещала помочь психологам и педагогам, для этого работает проект „Дети НЕ в интернете“. Обещала помочь пожилым людям, которым неправильно посчитали пенсию. Обещала помочь людям с ограниченными возможностями. Сейчас нам всем важно сосредоточиться на выполнении своей работы и своих обещаний», — резюмировала Лантратова.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик самостоятельными государствами. Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса от украинской агрессии.