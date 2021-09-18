Член Центризбиркома РФ рассказал о ходе выборов на Южном Урале

Евгений Шевченко прокомментировал первый день голосования

Челябинская область хорошо подготовлена к выборам, в этом году впервые видеонаблюдение затрагивает практически все избирательные комиссии. Так оценил госдумовскую кампанию на Южном Урале член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко на пресс-конференции 18 сентября.

Евгений Александрович отметил, что почти на всех участках ведется онлайн-трансляция, таким образом, члены партий, находясь в своих штабах, могут онлайн наблюдать за происходящим.

«Кроме того, дистанционно смотреть за ходом выборов могут и Общественные палаты страны и области, а также уполномоченный по правам человека. Такого нет ни в одной стране мира, мы искренне этим гордимся», — поделился Евгений Шевченко.

Кроме того, на Южном Урале на данный момент замечено незначительное количество нарушений. Вчера представители общественной палаты лишь попросили передвинуть объекты, закрывающие обзор, на 14 участках из 2285-ти действующих по всему региону. Просьбу быстро удовлетворили. Ночь, по словам члена избирательной комиссии, прошла спокойно: на участки никто не проникал и бюллетеням не прикасался.

«У вас по сравнению с соседними регионами мы получаем наименьшее число жалоб. Лишь по шести участкам поступили обращения на неправильное заполнение реестра по надомному голосованию. На эту ситуацию обратили внимание со всей строгостью и аннулировали бюллетени на этих участках», — подчеркнул Евгений Шевченко.

На вопрос журналистов о том, может ли Челябинская область претендовать на участие в дистанционном электронном голосовании на следующих выборах, Шевченко ответил положительно и пообещал сделать для этого все возможное.

В завершение пресс-конференции член Центральной избирательной комиссии поблагодарил жителей региона за высокую явку на выборах и отметил, как преобразилась столица Южного Урала. Евгению Шевченко очень понравилась модернизация общественного транспорта, а также большое количество отремонтированных дорог.