Число проголосовавших жителей Челябинской области превысило 50 тысяч человек

До закрытия избирательных участков осталось меньше двух часов

На 18 часов 11 сентября средняя явка на муниципальных и региональных выборах в Челябинской области составила 27,41 процента: проголосовали почти 51,7 тысячи человек. Избирком Челябинской области приглашает всех еще не участвовавших в выборах явиться на избирательные участки и исполнить гражданский долг.



«По состоянию на 18 часов явка избирателей составила 51 698 человек. Это составляет 27,41 процента. На выборах депутата Законодательного собрания в Троицком округе проголосовали 24 474 избирателя, что составило 31,03 процента. На муниципальных выборах проголосовали 27 864 избирателя, а это 25,07 процента. До окончания голосования осталось менее двух часов, приглашаем еще не участвовавших прийти на избирательные участки и отдать свой голос», — рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын.

Напомним, в Челябинской области сегодня, 11 сентября, проходят выборы шести глав сельских поселений, 65 депутатов районных и сельских представительных органов и довыборы депутата Законодательного собрания по Троицкому округу.