Чиновник из Южно-Сахалинска предложил челябинцам развивать сеть велодорожек

Василий Вишневский считает, что приоритет в транспортной реформе должен быть отдан пешеходам и велосипедистам

На бизнес-форуме «Будущее города — 2021» в рамках дискуссии о транспортной реформе Челябинской агломерации выступил директор АНО «Центр развития городской среды» Южно-Сахалинска Василий Вишневский. Он считает, что первоочередными для властей должны стать развитие комфортной и безопасной среды для пешеходов и немоторизованных видов транспорта — то есть велосипедистов, роллеров, любителей самокатов.



«Тротуар и велополоса — это тоже общественный транспорт, это один из элементов устойчивой мобильности города. У нас сейчас начинает законодательно внедряться приоритет пешеходной инфраструктуры. Это мировой опыт: на первом месте должны стоять пешеходы и велосипедисты, затем общественный и только потом — личный транспорт. Нам нужен закон об устойчивой мобильности, а то во всех городах — департаменты и управления именно транспорта», — заявил эксперт с Дальнего Востока.

По словам Вишневского, в Южно-Сахалинске транспортную реформу начали именно с создания удобных тротуаров и велодорожек, развития пунктов проката велосипедов. Как результат — серьезно снизилась нагрузка на автодороги, так как очень многие горожане теперь предпочитают передвигаться по городу пешком или на «байках» не только ради развлечения или занятий спортом, а и по делам.

Вице-мэр Челябинска по транспорту и дорожному хозяйству Максим Куляшов усомнился, что подобная практика подойдет для Челябинска: Южно-Сахалинск в разы меньше и там «плечо» для велосипедиста не превышает 3—5 километров. Однако эксперты согласились с тем, что в подходе Дальнего Востока есть рациональное зерно.