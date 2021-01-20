Чем аукнется для Южного Урала союз «Справедливой России» с непарламентскими партиями

В Челябинской области уверены, что лидерами в триумвирате останутся «справороссы»

20 января руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов анонсировал в ближайшем будущем слияние трех политических партий: «справедливороссы» объединяются с «Патриотами России» и «За правду». «Неожиданное» объединение оказалось для большинства участников политического процесса секретом Полишинеля. Однако Первое областное информагентство выяснило мнение непосредственных игроков: чем аукнется конгломерат трех партий именно для Южного Урала.



«Я не собираюсь отступаться от своих позиций. Объединение давно обсуждалось на федеральном уровне, в регион пока никаких ценных указаний не поступало. Но, по-моему, все от этого только выиграют. Но партия будет только одна — у нас законом не предусмотрено создание политических блоков», — заявил ИА «Первое областное» бессменный лидер «справедливороссов» Валерий Гартунг.

Другие участники процесса более осторожны. Так, экс-вице-спикер Челябинской городской думы, а ныне — член федерального политсовета «За правду» Дмитрий Довженко подтвердил, что обсуждение будущего союза началось чуть ли не в сентябре 2020 года (если судить по данным федеральных СМИ — то даже около двух лет), сразу после серии выборов в законодательные собрания регионов. Однако пока Дмитрий Васильевич никаких «цеу» из федерального центра не получал, он ждет их в течение ближайших двух суток.

Однако его коллега, лидер отделения «За правду» в Челябинской области Дмитрий Довбня не столь категоричен.

«Захар (Захар Прилепин, писатель, лидер партии „За правду“. — Прим. редакции) всегда говорил об объединении левых патриотических сил. Но только сегодня предложил — давайте объединяться. „Справедливороссы“ воспряли — давайте! „Патриоты“ сказали, что вообще „за“. Но заседания политсоветов будут только завтра, потом пойдут переговоры, а решение будет принято только после конференций в конце января. Пока никто никуда не объединяется. Дальше пойдет вопрос, у кого в регионе сильное отделение», — поделился Довбня с «Первым областным» информагентством.

Отметим, если лидер Челябинских справедливороссов Валерий Гартунг — ветеран региональной и федеральной политики, один из сильнейших партлидеров в субъектах федерации, а знаковые лица «За правду» — Дмитрий Довженко, Дмитрий Довбня, Вячеслав Жилин — узнаваемы на областном уровне, то южноуральские «Патриоты» этим пока похвастаться не могут. Их лидер, 28-летний Максим Колосов, согласно данным с официального сайта политического объединения, имеет три высших образования, последнее — по специальности «церковно-государственные отношения». В ходе выборов в ЗСО 2020 года «Справедливая Россия» в голосовании по единым округам набрала 21,02% голосов, «За правду» — 2,08%. «Патриоты» вообще в Челябинской области на выборах не засветились. Итоги также известны: завоевать областные мандаты удалось только «СР».

Между тем еще одна знаковая фигура в «За правду» — бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин — в грядущем объединении не сомневается и видит в нем для себя только политические плюсы.

«„За правду“ для „Справедливой России“ не станет андеграундом. Страна одна, поделить ее тяжко. И, в любом случае, и у „СР“, и у нас серьезная доля избирателей — ветераны даже не Донбасса, как характеризуют чаще всего сторонников „За правду“, а и прошлых локальных конфликтов. Что касается меня, то я в любом случае, как человек беспартийный, только сочувствующий, намерен баллотироваться в Госдуму как одномандатник с программой развития агломерации малых городов. И в любом случае партия будет левопатриотического толка», — заявил Вячеслав Жилин.

Последние слова стоит рассмотреть особо. Дело в том, что, выступая сегодня, лидер «справедливороссов» Сергей Миронов заявил следующее о пока еще только анонсированном союзе: «Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будет два сопредседателя. Что касается названия партии — будет длинное название. Короткое будет с большой долей вероятности звучать «Справедливая Россия — За правду».

Челябинские эксперты трактуют заявление федерального уровня по-разному. Но все — с привязкой к грядущим в сентябре выборам в Государственную думу.

«Объединение „Справедливой России“, „За правду“ и „Патриотов России“ подтверждает разговоры о вероятном консервативном сценарии предстоящих выборов в Госдуму, по которому основное представительство в парламенте получит традиционная „большая четверка“. Идеологически союз эсеров с прилепинцами не выглядит особо органичным, кому-то точно придется менять риторику. Но в Челябинской области вес „За Правду“ и „Патриотов“ невысок, да и само объединение партий не означает автоматического слияния голосов их избирателей», — считает политолог Александр Мельников.

Его коллега Андрей Лавров более категоричен:

«Оговорка Миронова, что называется, по Фрейду. Она заставляет задуматься, не сменят ли Сергея Михайловича на писателя Прилепина. И в этом случае на федеральном уровне всего можно ожидать. Но конкретно в Челябинской области вряд ли это объединение к такому приведет. По сравнению с авторитетом Валерия Гартунга работа лидеров двух левых партий — такая мелочь...» — прокомментировал политолог.

Отметим, в любом случае пока озвучено только намерение трех партий объединиться. По итогам конференций и советов, где прозвучат голоса партийцев среднего звена, результат может получиться совсем другим.