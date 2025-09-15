Челябинцы выбирают обновления и политику развития города и региона

Председатель гордумы Сергей Буяков поделился мнением о прошедшей избирательной кампании

Председатель городской думы Челябинска Сергей Буяков считает, что итоги выборов говорят о высоком уровне доверия южноуральцев руководству области и реализуемым преобразованиям. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Первое областное».

«Народная программа партии „Единая Россия“ и политика регионального развития, проводимая губернатором Алексеем Текслером, принесли ощутимый эффект. Свой отклик у жителей нашли проекты по строительству и ремонту школ, развитию спорта и общественных пространств. Эти начинания получили широкую поддержку среди местного населения, поскольку отвечают интересам и пожеланиям южноуральцев», — отметил Сергей Буяков.

Также председатель гордумы отметил, что в регионе успешно реализуются заявленные цели.

«Пообещали — выполнили и отчитались перед людьми. Так, только в этом году в Челябинске преобразились 14 общественных пространств, аналогичные планы и на будущий год», — подчеркнул он.

Напомним, в этом году в челябинском парке «Плодушка» создали новое пространство для прогулок и отдыха. Летом в сквере на Молодогвардейцев завершили второй этап благоустройства: проложили новые дорожки, установили скамейки, поставили перголу для фотозоны, детские батуты. В будущем пространство будет развиваться и дальше. А в Чурилово появилась набережная, которая стала местом притяжения жителей района.