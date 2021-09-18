Челябинцы рассказали, почему они идут голосовать

На избирательные участки горожан влечет желание быть уверенным в завтрашнем дне

Подходит к концу второй день выборов в Госдуму, уже почти четверть имеющих право голосовать южноуральцев исполнила свой гражданский долг на избирательных участках. Корреспондент Первого областного информагентства побывал в разных районах Челябинска и поприставал к людям с одним вопросом: зачем они участвуют в выборах.



36-летний Роман Зубарев голосовать пришел в школу № 92 в Металлургическом районе — ту самую, в которой некогда учился в младших классах губернатор Алексей Текслер. Роман сходу признается, что он человек, далекий от политики, в депутатах Госдумы не ориентируется, для него актуальнее вопросы строительного бизнеса: как индивидуальный предприниматель, мужчина вращается как раз в этих сферах.

«Зачем пришел голосовать? Хочется уверенности в завтрашнем дне. Я посмотрел, как обустроен участок, камеры внушают уважение, люди вежливые. Сейчас много в сети распространяется слухов о предопределенности выборов, американцы уже сомневаются в их легитимности. Но если мы все придем и проголосуем — кто и что сможет фальсифицировать в такой массе?» — считает Роман Зубарев.

Павлу Овсянникову на 10 лет меньше, и он не предприниматель: по образованию историк, пока — временно без работы. Но оптимизма не теряет. Овсянников голосовал в Тракторозаводском районе, ему очень понравилось нововведение — трехдневное голосование.

«Меня реально порадовало, что можно проголосовать в любой из удобных для себя дней. Я пошел в субботу, потому что вчера не успел, а в воскресенье было бы неудобно. Мне понравилось, что голосование организовано комфортабельно и быстро и, мне кажется, надежно. На участке присутствуют наблюдатели от нескольких партий, группа полицейских, все контролируется. Мой голос никуда не исчезнет, а будет принят в расчет», — поделился Павел Овсянников.

Пенсионер Вадим Самарский на избирательном участке и вовсе встретил диво дивное — эксперта из Камеруна Жана Франсуа Бибума. Удивились оба: дедушка — присутствию африканца в национальном костюме для официальных церемоний, зарубежный гость — активности человека весьма пожилого, а по меркам Бибума — и вовсе аксакала.

«Мне 87 лет, ни одних выборов не пропускаю. Раз мой голос нужен — значит, надо его официально зарегистрировать, чтобы потом спать спокойно!» — объяснил иностранцу и корреспонденту Первого областного информагентства свое присутствие на участке 87-летний Вадим Самарский.

А вот Наталья Пушкарева из Ленинского района свою позицию объяснила просто: долг есть долг.

«Я в себе не уверена, как я могу быть уверена в результатах выборов? Но это мой долг перед малой родиной, моя обязанность. Сегодня я не успела, но завтра обязательно приду на участок и проголосую», — заявила молодая женщина.

Корреспондент ИА «Первое областное», пробегав весь день по другим избирательным участкам, на свой за двое суток так и не успел. Он тоже постарается наверстать упущенное в воскресенье, 19 сентября. А то как-то неловко расспрашивать других людей о том, чего сам не удосужился сделать.