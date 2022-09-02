Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с руководителем регионального Росреестра Ольгой Смирных вопросы повышения качества услуг и цифровизации сервисов, сообщили сегодня, 2 сентября, в пресс-службе регионального правительства. Одной из тем разговора стало участие Челябинской области в качестве пилотного региона в госпрограмме «Национальная система пространственных данных».
«Сейчас одна из важнейших задач — максимальное наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями. Эта работа позволяет и гражданам, и государству узаконивать свои права на объекты, что, в свою очередь, сказывается на увеличении темпов жилищного строительства, снижает риски мошенничества и различных неправомерных действий»,— отметил Алексей Текслер.
Губернатор добавил, что для внесения в ЕГРН актуальных сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон и земельных участков муниципалитеты ежегодно получают субсидии из областного бюджета. Регион, в свою очередь, получает субсидию из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ, причем площадь территорий, на которых производятся работы, с каждым годом растет.
Отдельное внимание было уделено участию Челябинской области в качестве пилотного региона в государственной программе «Национальная система пространственных данных». По словам Алексея Текслера, документ позволит систематизировать и объединить на единой информационной платформе все имеющиеся и необходимые геоданные.
«Эта работа даст серьезный стимул для дальнейшей цифровизации и повышения качества предоставления государственных услуг в лице Росреестра. Как только Правительство России утвердит требования к форматам информации для размещения в системе, мы должны быть готовы включиться в этот процесс»,— подчеркнул глава региона.
Ольга Смирных обратила внимание, что Челябинская область неслучайно попала в список участников программы.
«Региону была дана высокая оценка по показателям инвестиционной привлекательности, развития инфраструктуры, наполнения данными Реестра недвижимости, а также в целом по цифровизации региона»,— пояснила она.
Национальная система пространственных данных будет представлять собой совокупность сведений об объектах недвижимости, пространственных данных и кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Потребителями системы станут строительная и финансовая отрасли, торговая сфера и гостиничный бизнес.
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