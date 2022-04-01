Челябинскую думу покидает депутат от Металлургического района

Райсовет уже удовлетворил заявление Антона Хромова о досрочной отставке

1 апреля Металлургический районный совет депутатов опубликовал решение о досрочном прекращении полномочий местного представителя в городской думе Антона Хромова. Как следует из текста документа, Хромов сам подал заявление об отставке.



Контроль за исполнением решения поручен первому вице-спикеру райсовета Александру Капитану.

Антон Хромов прошел в Металлургический представительный орган на выборах 2019 года и был делегирован от райсовета в городскую думу. Как объяснили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе гордумы, поскольку законодательный орган города формируется из делегатов от районов, с прекращением полномочий Хромова в Металлургическом районе он автоматически потеряет и городской мандат.