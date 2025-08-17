Челябинский свитер СССР Яна Лантратова подарила аналитику Скотту Риттеру

Депутат Госдумы представила подарок как символ мира



Свитер СССР подарили военный эксперту, экс-морпеху Скотту Риттеру. Депутат Госдумы Яна Лантратова привезла презент из Челябинска.

«Я вчера была в Челябинске. Это Урал, регион, который производит очень многое для оборонной промышленности в нашей стране. Я подумала о том, что вы очень много делаете для мира. И то, что произошло на Аляске, это очень важный шаг миру. Когда я прилетела в Челябинск, ко мне подходили на улицы люди и журналисты. И говорили о том, что они плакали, смотря ваши программы. И для них ваша программа — это символ мира», — сказала Яна Лантратова.

Скотт Риттер сразу узнал свитер. Он удивился и спросил: «Это как Лавров?».

Яна Валерьевна подтвердила: на Аляску господин Лавров прилетел в свитере СССР.

«Это важно для истории. Этот свитер производят в Челябинске. И уже он раскуплен людьми России на год вперед. Но я пришла в магазин и сказала, что это символ мира, и поэтому я хочу вам подарить этот свитер», — пояснила политик.

Скотт Риттер принял ставший знаменитым свитер с благодарностью.